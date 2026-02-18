A Trapani un podcast con i giovani della Diocesi, confronto sulle Sacre Scritture

I giovani della Diocesi di Trapani si confronteranno, nei giorni della Quaresima, con la Scrittura attraverso un metodo diffuso dal cardinale gesuita di Milano Carlo Maria Martini in cui ogni fedele è chiamato a diventare interprete e profeta nel proprio contesto di vita, con le sue luci e le sue ombre, attraversando dubbi e domande. Il percorso, diviso in tre tappe, è pensato per tutta la quaresima e prevede l’approfondimento di una scheda sul Vangelo, un commento con spunti per la riflessione condiviso sui social media. Ogni domenica poi il frutto dell’approfondimento, gli spunti raccolti saranno occasione di confronto con testimonianze di vita in un podcast.

“Il podcast che pubblicheremo ogni domenica sul canale youtube della Pastorale giovanile si chiamerà ‘passio’ e sarà dedicato al tema della liturgia della domenica ma con temi e linguaggio sono rivisti dai giovani e dagli ospiti che si alterneranno per porre domande, proposte, punti di vista – dice don Giuseppe Grignano direttore della pastorale giovanile e vocazionale – Ringraziamo i diversi ospiti, i collaboratori tecnici, i presentatori e Radio 102 per l’aiuto e il contributo che ci hanno offerto nell’ideazione e registrazione delle diverse puntate e il biblista don Fabio Pizzitola per il contributo dato all’elaborazione della schede. Cercheremo non tanto di fare discorsi ma di leggere la nostra vita e il mondo attorno a noi alla luce della Scrittura e delle esperienze di vita”. Il percorso dunque prevede tre appuntamenti settimanali: la riflessione il lunedì; il commento via social il sabato come anticipazione del podcast “Passio” che sarà pubblicato ogni domenica.Chi volesse ricevere via e-mail le schede può scrivere fare richiesta scrivendo a: pastoralegiovanile@diocesi.trapani.it.