Referendum Giustizia: il Comitato del Sì apre il confronto pubblico a Trapani

Il Comitato Sì Riforma Trapani organizza il suo primo appuntamento pubblico in vista del referendum sulla riforma della giustizia. L’incontro si terrà sabato 21 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala Convegni “Paolo Borsellino” della Fondazione Nova Civitas, in via Rocco Solina 3, a Trapani. Il titolo scelto per questa prima iniziativa è “Cambiare si può”. Ad aprire i lavori sarà Michele Guitta, presidente del Comitato Sì Riforma Trapani. Seguiranno gli interventi di Marco Siragusa, già presidente della Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”; di Fabrizio Di Paola, coordinatore distrettuale del Comitato UCPI; e di Valerio Valenti, giudice del Consiglio di Stato. A moderare il confronto sarà Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con realtà associative e forensi del territorio, rappresenta il primo momento strutturato di approfondimento sui contenuti della riforma: separazione delle carriere, riorganizzazione del CSM, responsabilità disciplinare dei magistrati. Un tema tecnico. Ma con ricadute concrete sulla vita dei cittadini. Il referendum si terrà il 22 e 23 marzo. Il Comitato punta a promuovere un’informazione puntuale, basata sui contenuti, lontana dagli slogan. “Il cambiamento passa dalla conoscenza – spiegano gli organizzatori -. Solo un elettorato consapevole può scegliere con responsabilità”. L’incontro è aperto al pubblico.