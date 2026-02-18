Daniele Pantaleo, neo Segretario di Forza Italia Giovani per la Provincia di Trapani

Daniele Pantaleo, giovane imprenditore nel settore agricolo, è stato nominato segretario di Forza Italia Giovani in Provincia di Trapani. Il segretario provinciale di FI Trapani Toni Scilla, afferma: “Sono certo che saprà svolgere questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio, valorizzando le energie migliori delle nuove generazioni. I giovani di Forza Italia hanno rappresentato, negli anni, una risorsa preziosa, contribuendo con idee, progettualità ed entusiasmo alla crescita del movimento azzurro. La loro capacità di coniugare l’attenzione verso le tematiche giovanili con l’impegno attivo nella militanza politica costituisce un valore aggiunto per l’intero partito. La Segreteria Provinciale di Trapani sarà ben lieta di offrire il proprio supporto affinché il movimento giovanile possa rafforzarsi ulteriormente e contribuire a rendere sempre più radicata la presenza di Forza Italia in tutte le realtà locali della provincia di Trapani”. Poi Scilla continua: “Mi complimento con il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul territorio nazionale, e con il Segretario regionale, Fabrizio Tantillo, per la passione e la competenza con cui sta dando nuovo impulso e organizzazione al movimento giovanile in tutta la Sicilia, consentendo alla nostra regione di avere un ruolo di primo piano a livello nazionale”.