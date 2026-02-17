Trapani: il Comune dispone misure straordinarie per il maltempo che non frena

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di oggi, 17 febbraio, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha firmato un’ordinanza con cui dispone l’attivazione di specifiche misure di prevenzione e sicurezza a tutela della cittadinanza. Salvo ulteriori aggiornamenti da parte degli organi competenti, il provvedimento prevede una serie di restrizioni valide per l’intera durata dell’allerta meteo.

Chiusura di ville, giardini e cimitero

È stata disposta la chiusura delle ville comunali, dei giardini pubblici e del cimitero, con divieto di accesso e permanenza per il pubblico. La decisione è motivata dal rischio legato alla possibile caduta di alberi, rami, elementi lapidei o altre strutture esposte all’azione del vento e delle precipitazioni. Vietato lo svolgimento di qualsiasi attività all’aperto – anche se precedentemente autorizzata – nelle zone sottostanti carichi sospesi, alberature o in aree che rientrino nel potenziale raggio di caduta di oggetti o strutture.

Limitazioni alla circolazione

Prevista inoltre l’interdizione del traffico veicolare e pedonale nelle strade dove le alberature presentino segnali evidenti di pericolo. Restano consentiti esclusivamente i transiti dei mezzi di emergenza e soccorso. Garantito, comunque, il diritto di accesso per chi debba raggiungere o lasciare la propria abitazione o il luogo di lavoro, anche se situati nelle aree interdette. In questi casi, si raccomanda di utilizzare i percorsi più brevi e meno esposti, attenendosi scrupolosamente alle norme di autoprotezione.

Divieti lungo la costa e nelle aree portuali

Considerata la possibilità di precipitazioni intense, mareggiate e condizioni di mare agitato o molto agitato, è stato disposto: il divieto di accesso, transito e stazionamento su moli, banchine, scogliere, pennelli frangiflutti, pontili, spiagge e tratti di litorale esposti, nonché nelle aree portuali non presidiate; il divieto di avvicinamento alle zone costiere interessate da fenomeni di erosione o ingressione marina.

Sicurezza nei cantieri

L’ordinanza impone ai responsabili e direttori dei lavori delle imprese edili di verificare immediatamente la stabilità e il corretto ancoraggio di ponteggi, gru e altre attrezzature presenti nei cantieri, adottando ogni misura utile a prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità. Infine, viene disposta l’attivazione delle azioni permanenti e dei servizi urgenti già previsti dall’ordinanza sindacale n. 80/2025. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario fino al termine dell’allerta.