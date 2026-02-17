Al Pronto Soccorso di Castelvetrano sbagliarono cura, donna morì: maxi risarcimento

L’Asp di Trapani dovrà versare altri 216mila euro agli eredi di una donna di 75 anni morta nel 2015 dopo un trattamento medico ritenuto errato al Pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano. Il pagamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani dell’agosto 2025, che ha riconosciuto alle due familiari il danno da perdita del rapporto parentale. Per lo stesso caso, in precedenza, era già stato liquidato un risarcimento di oltre 242 mila euro a un’altra figlia della vittima. Dopo il fallimento della mediazione e il giudizio civile, l’Asp ha deciso di non presentare appello e coprirà la spesa con il Fondo rischi per cause civili, riservandosi di segnalare il danno erariale alla Corte dei Conti, chiudendo così un contenzioso durato anni.