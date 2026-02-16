Controlli nei locali: a Marsala si balla senza licenza, ad Alcamo e Castelvetrano irregolarità antincendio

Nel corso del fine settimana appena trascorso, sono stati effettuati diversi controlli nei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano, da personale della Polizia di Stato in servizio presso i locali Commissariati, unitamente a personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle locali Polizie Municipali, della ASP (Unità operative SIAN e SIAV). Si tratta di controlli straordinari di natura amministrativa nei confronti di pubblici esercizi e attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo conformemente al contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno ed in esito alle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefetta di Trapani Daniela Lupo, su disposizioni impartite dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, a seguito di dedicato Tavolo Tecnico tenutosi in Questura.

Sono state controllate numerose attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Numerose le irregolarità riscontrate dallo svolgimento di una serata danzante senza la prevista licenza, alla carenza di carattere igienico sanitario in pregiudizio della salute pubblica. All’esito dei controlli si è proceduto alla contestazione delle relative sanzioni. In particolare a Marsala, all’interno di un’attività commerciale munita di regolare SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e per autorizzazione allo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali e spettacolo senza ballo, complementare alla somministrazione, ma priva di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di serate danzanti, è stata accertata la presenza di avventori intenti a ballare all’interno del locale. Pertanto il titolare dell’attività è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte della locale Polizia Municipale al fine di verificare ulteriori infrazioni da contestare.

Ad Alcamo ad esito di un controllo presso un locale di somministrazione di alimenti e bevande sono state riscontrate delle carenze in materia di normativa antincendio e sulla sicurezza, nonché di carattere igienico-sanitario in pregiudizio della salute pubblica. Per tali motivi è stata, quindi, disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino dei requisiti mancanti. A Castelvetrano presso un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande sono state riscontrante piccole irregolarità sul fronte Vigili del Fuoco e dell’ASP a seguito delle quali sono state prescritte al titolare delle correzioni da apportare. I serrati controlli continueranno nelle prossime settimane, al fine di garantire il rispetto delle regole di sicurezza, soprattutto quelle di capienza e antincendio ritenuti aspetti essenziali, della normativa di settore, e di contrastare forme di esercizio abusivo.