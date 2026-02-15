Nasce a Trapani lo “Sportello Bollette”: aiuto concreto contro caro-utenze

Trapani rafforza la rete di tutela a sostegno dei cittadini più esposti alle difficoltà economiche. Prende ufficialmente il via lo Sportello Bollette – Informazioni e orientamento, un nuovo servizio dedicato a luce, gas e acqua, nato dalla collaborazione tra Consumerismo No Profit e la Caritas Diocesana di Trapani. Un presidio di prossimità pensato per offrire ascolto, chiarezza e supporto in un ambito che sempre più spesso genera confusione e disagio nelle famiglie. Lo sportello fornirà informazione e orientamento su bollette e utenze domestiche, diritti dei consumatori, bonus sociali, reclami e prime indicazioni sulle possibili tutele attivabili. Un servizio gratuito e aperto a tutti, che sarà operativo il primo e il terzo giovedì di ogni mese, dalle 16.00 alle 18.00, presso i locali della Caritas Diocesana di Trapani, in via Lodi 2. È inoltre previsto un contatto telefonico al numero 0923 1872133, per chi non potesse recarsi fisicamente allo sportello. “Lo Sportello Bollette rappresenta un presidio di prossimità fondamentale – spiega Giovanni Riccobono, Direttore Generale di Consumerismo No Profit -. Troppo spesso le famiglie si trovano sole davanti a bollette incomprensibili, importi elevati o pratiche scorrette. Con questa collaborazione mettiamo insieme competenze tecniche e attenzione sociale, intercettando il disagio prima che diventi emergenza. Non si tratta solo di risolvere un singolo problema, ma di accompagnare le persone in un percorso di consapevolezza e prevenzione”.

Consumerismo porta nello sportello l’esperienza maturata a livello nazionale nella tutela dei consumatori e il proprio impegno nel contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la partecipazione alla Rete ASSIST, l’alleanza nazionale contro la vulnerabilità energetica. All’interno di questa rete, l’associazione opera con figure specializzate come i Tutor Energia Domestica (TED) e gli Utility Manager, professionisti formati per leggere le situazioni di fragilità e orientare i cittadini verso soluzioni adeguate e percorsi di supporto mirati. Un impegno che si integra perfettamente con la missione della Caritas. “La povertà energetica e le difficoltà legate alle utenze sono oggi tra le principali cause di fragilità per molte famiglie -, sottolinea Rosario Rosati, Direttore della Caritas Diocesana di Trapani -. Accogliere questo sportello nei nostri locali significa rafforzare la nostra azione: stare accanto alle persone non solo con l’assistenza, ma anche con l’informazione e l’orientamento, affinché ciascuno possa esercitare i propri diritti e affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà quotidiane”.