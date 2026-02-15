Difesa costiera, quasi 4 milioni di euro per Mazara del Vallo

Ci sono tre progetti, pare, per un investimento complessivo di 3.819.000 euro destinati alla protezione del litorale di Mazara del Vallo. È quanto previsto nell’ambito dell’Azione 5.01.01 del PO FESR 2014/2020, con interventi che interesseranno due delle aree costiere più esposte al fenomeno dell’erosione. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno la difesa costiera del lungomare G. Hopps e San Vito, suddivisa in due stralci funzionali rispettivamente da 1.440.000 euro e 489.000 euro, e la salvaguardia dall’erosione costiera del lungomare Fata Morgana, nella zona di Tonnarella, per un importo di 1.890.000 euro. “Un risultato importante per Mazara del Vallo”, dichiara il deputato regionale Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia). “Ho lavorato in sinergia con l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino per individuare le priorità e indirizzare al meglio le risorse disponibili. La città presentava una situazione di particolare criticità lungo il suo litorale e abbiamo operato per ottenere questo finanziamento“.

Gli interventi rientrano nel più ampio quadro della programmazione regionale per la mitigazione del rischio di erosione costiera in Sicilia, che attraverso il Dipartimento Regionale dell’Ambiente destina risorse significative alla protezione degli abitati e delle infrastrutture costiere. “La difesa delle coste non è soltanto una questione ambientale – prosegue Bica – ma riguarda la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia del patrimonio edilizio e la tutela di un asset fondamentale per l’economia locale legata al turismo e alla pesca. Con questi tre interventi Mazara del Vallo potrà finalmente affrontare in modo strutturale un problema che si trascina da troppo tempo.”