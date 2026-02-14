La nave salva-migranti Humanity multata e in stato di fermo per 60 giorni al Porto di Trapani

Le autorità italiane hanno fermato per 60 giorni la nave di soccorso ‘Humanity 1’ a Trapani e imposto una multa di 10.000 euro”. Riferisce l’organizzazione tedesca di ricerca e soccorso SOS Humanity che l’equipaggio aveva “in precedenza soccorso 33 persone in pericolo in mare e avvistato due cadaveri in acqua”.

Le autorità italiane accusano l’equipaggio di non aver comunicato con il Centro di coordinamento dei soccorsi libico. “L’ordine di fermo è arrivato poco dopo che il governo italiano ha presentato un disegno di legge che consentirebbe un ‘blocco navale’, una nuova misura contro le navi di soccorso delle ONG”, segnala SOS Humanity. “Il nostro equipaggio ha informato tutti i centri di coordinamento dei soccorsi competenti in conformità con il diritto marittimo internazionale”, sottolinea Viviana di Bartolo, coordinatrice delle operazioni di ricerca e soccorso di Humanity 1. “Abbiamo deliberatamente deciso di non comunicare con gli attori libici, poiché non possono essere considerati autorità di ricerca e soccorso legittime: sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone in cerca di protezione”.

SOS Humanity sottolinea che si tratta della terza detenzione di una nave di soccorso dell’alleanza ‘Justice Fleet in tre mesi. L’alleanza di ONG critica il sostegno europeo agli attori libici in mare, che accusa di violenza contro le persone in cerca di protezione e contro gli equipaggi di soccorso. Nell’agosto 2025, la cosiddetta Guardia Costiera libica ha aperto il fuoco contro una nave di soccorso non governativa. “Questo ribalta pericolosamente la realtà. Mentre noi salviamo vite umane e veniamo puniti per questo, la cosiddetta Guardia Costiera libica viene sostenuta, le stesse forze che abusano e uccidono le persone in fuga”, ha affermato Marie Michel, esperta di politiche presso SOS Humanity. “Chiediamo il rilascio immediato della nostra nave di soccorso Humanity 1”.

Dati dell’OIM mostrano che dall’inizio dell’anno ad oggi almeno 484 persone migranti sono state dichiarate morti o disperse in seguito a diversi naufragi nel Mediterraneo centrale causati da condizioni meteorologiche estreme, mentre si ritiene che centinaia di altri decessi non siano stati registrati.