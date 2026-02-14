Elezioni Marsala, Adele Pipitone: “Il mondo civico e la sinistra tutta per Andreana Patti”. VIDEO

L’avvocata Adele Pipitone candidata al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala alle imminenti elezioni amministrative a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

GUARDA IL VIDEO

Perché ha deciso di impegnarsi in prima persona per il ruolo di consigliera comunale?

“E’ frutto di una lunga interlocuzione ed è un progetto che mira a dare slancio al mondo civico a cui io mi sento molto vicina. Cercherò di mettere a disposizione anche le mie competenze che ho acquisito in campo professionale. Mi sono occupata di politiche di genere come legale, ma anche in modo civico comunque fuori dai partiti. Ormai da tempo c’è un certo disamore che allontana la gente dalla politica, io credo che sia il tempo che accanto ai partiti i cittadini siano chiamati a scendere in campo”.

Come si sta attrezzando il suo schieramento e lei personalmente per convincere i marsalesi ad andare alle urne?

“Ci stiamo recando sul territorio per ascoltare i cittadini e i loro bisogni oltre, perché no, anche i loro sogni. Stiamo incontrando i nostri concittadini residenti in tutte le contrade. In questi anni si è fatto poco o nulla, è ora di invertire la tendenza. Io sono impegnata sulle problematicità del terzo settore. Il bisogno che si avverte è quello di essere ascoltati”.

Lei se fosse essere eletta di cosa vorrebbe occuparsi?

“Di pari opportunità e di servizi sociali, cercando di dare al settore una dimensione nuova. Se maggiore è la parità di genere in tutti i campi ne beneficia interamente tutta la società. Io mi propongo per quella che sono. Ho sempre lavorato nel settore forense visto che svolgo l’attività di avvocata. Credo nelle capacità “contagiose” di Andreana Patti e sono impegnata a cercare di farla eleggere mettendo a disposizione le capacità che ho acquisito in anni di esperienza”.