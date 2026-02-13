Presentato alla Bit “Palermo Winter” il progetto di Assoturismo Confesercenti con Comune ed Expedia

venerdì 13 Febbraio 2026 - 11:04

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stato presentato in anteprima alla BIT 2026 che si è conclusa ieri, “Palermo Winter”, il progetto di Assoturismo Confesercenti Palermo a sostegno di “Palermo 365”, il piano dell’Assessorato comunale al Turismo per sviluppare strategie di sviluppo turistico sull’intero anno solare.

“Palermo – ha detto Corinna Scaletta, presidente di Assoturismo Palermonon ha un problema di overtourism. Ha un problema di concentrazione stagionale: grandi numeri nei mesi estivi, ma un forte divario tra potenziale e risultati da novembre a marzo. La sfida non è ridurre i flussi in alta stagione, ma estendere la stagione turistica e aumentare la permanenza media”.

Da qui il progetto “Palermo Winter”, un’azione di marketing territoriale che nasce da una governance strutturata tra Comune di Palermo, Assoturismo Confesercenti e Expedia Group Media Solutions. Un modello operativo che sfrutta le banche dati esistenti, incrociando rotte aeree invernali e mercati target e creando un’infrastruttura digitale dedicata al territorio e un’offerta di proposte invernali progettate per permanenze brevi di 3-4 giorni: esperienze autentiche, itinerari tematici, valorizzazione dei quartieri, enogastronomia identitaria, servizi di filiera coordinati.

Progetto e portale diventeranno a loro volta strumenti di verifica dei risultati attraverso indicatori concreti come permanenza media, spesa sul territorio, distribuzione dei flussi, soddisfazione del visitatore, sostenibilità economica e sociale, qualità del posizionamento, continuità occupazionale. La fase pilota del progetto partirà a novembre 2026. “Palermo – aggiunge Scaletta – può affrontare la metamorfosi del turismo con visione, struttura e collaborazione pubblico-privata”.

