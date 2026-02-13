Maltempo, Musumeci: “In arrivo un altro finanziamento per i danni del ciclone Harry”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “I primi 100 milioni sono serviti per rimborsare i Comuni che hanno affrontato le urgenze, le prime spese necessarie dopo la calamità. Adesso si andrà avanti per correre. Nei prossimi giorni, non appena arriverà la perimetrazione dettagliata da parte dei tre presidenti delle regioni colpite dal maltempo, si procederà al secondo finanziamento. Esaurito questo si andrà al terzo finanziamento”. Così il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, oggi a Cagliari al Molo Ichnusa per il convegno “Ecosistemi e aree marine protette”, ha fatto il punto sui ristori dopo i danni causati dal ciclone Harry.

“Serve la stima dettagliata perché ad essere applicate sono anche altre misure – ha spiegato – Penso alla sospensione dei contributi, il pagamento delle rate, gli oneri, gli ammortizzatori sociali per le imprese che sono state colpite, per i dipendenti. Chiaro che sono misure che devono tenere conto di una valutazione numerica la più precisa possibile. Ma credo che nei prossimi giorni potremo benissimo varare il secondo provvedimento. Abbiamo già chiesto ai tre presidenti in questo senso ed è già arrivata una prima stima ma un po’ approssimativa. Il Mef però ci chiede stime molto più dettagliate”.

