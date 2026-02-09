A Petrosino potenziato l’organico della Polizia Municipale per rafforzare la sicurezza del territorio

L’Amministrazione Comunale di Petrosino ha proceduto al potenziamento dell’organico del VI Settore di Polizia Municipale. In particolare, è stata assunta una nuova unità di Agente di Polizia Municipale, il Dott. Barbara, che presterà servizio per tre giorni alla settimana. Contestualmente, è stato incrementato di ulteriori 11 ore settimanali il rapporto di lavoro già in essere con l’attuale Comandante della Polizia Municipale, Rosario Maniscalco. Tali interventi sono stati resi possibili grazie all’approvazione del piano di fabbisogno del personale 2025–2027 da parte della COSFEL (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, istituita presso il Ministero dell’Interno) e alla proficua collaborazione istituzionale con i Comuni di Marsala e di Vita.

“Questo potenziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità – dichiarano il Sindaco Giacomo Anastasi e l’Assessore Antonio Salmeri – perché dimostra come, anche in un contesto complesso segnato dal dissesto finanziario, sia possibile programmare con responsabilità e rafforzare i servizi essenziali. Investire sulla Polizia Municipale significa garantire un controllo del territorio più efficace, una maggiore tutela della sicurezza pubblica e risposte più tempestive alle esigenze dei cittadini”. L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento ai Sindaci dei Comuni di Marsala e di Vita per la collaborazione istituzionale e porge il benvenuto al nuovo Agente, augurando buon lavoro anche al Comandante della Polizia Municipale, certi che il loro impegno contribuirà in modo significativo al benessere e alla sicurezza della comunità di Petrosino.