No al referendum sulla riforma della giustizia. A Marsala sabato 7 febbraio si terrà un Flash Mob

Il 7 febbraio 2026 si terrà in tutta Italia un FLASH MOB nazionale promosso da cittadini e cittadine

e dai comitati locali per il NO, per informare l’opinione pubblica e manifestare dissenso nei

confronti della Riforma Nordio.

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane dalla Lombardia alle Puglie,

dalla Toscana alla Sicilia, dal Veneto al Lazio, con eventi brevi, coordinati e pacifici.



A Marsala, su iniziativa del Comitato Marsalese per il NO, il flash mob si terrà presso Porta Garibaldi

dalle ore 17,00 alle ore 17,30.



L’azione intende richiamare l’attenzione dei cittadini sui contenuti e sulle possibili conseguenze

della riforma Nordio, attraverso una presenza simbolica e condivisa nello spazio pubblico.

L’iniziativa che nasce dal basso vuole essere un momento in cui sono i cittadini che informano i

cittadini, uniti dalla volontà di promuovere consapevolezza e partecipazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è garantire una partecipazione ampia e visibile, con eventi sincronizzati

nello stesso giorno in diverse città italiane.