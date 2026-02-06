Diga Delia, al via lavori di manutenzione sulle paratoie della chiusa castelvetranese

Sono iniziati a Castelvetrano i lavori di manutenzione straordinaria alle due paratoie della diga Delia, un intervento necessario per migliorare la gestione dell’invaso e incrementarne la capacità di accumulo idrico. Attualmente il livello massimo consentito dell’acqua è fissato a 62 metri sul livello del mare; oltre tale soglia, l’eccedenza viene scaricata a valle e convogliata in mare attraverso il fiume Delia. Le operazioni in corso mirano a superare questo limite e ad autorizzare l’innalzamento del livello fino a 64 metri, come previsto dalle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture.

All’interno dell’invaso, con il supporto di una gru di grandi dimensioni, si sta procedendo allo smontaggio delle due paratoie, che verranno sottoposte a revisione completa prima di essere reinstallate. Contestualmente sono state rimosse anche le catene di manovra, fondamentali per l’apertura e la chiusura delle paratoie, ormai obsolete e prive di interventi manutentivi da lungo tempo. Il cantiere, già operativo, avrà una durata stimata di circa quattro settimane. Parallelamente, sono stati riattivati anche altri interventi di manutenzione, tra cui la sistemazione dei canali di scolo, della strada sul coronamento della diga e delle aree situate a valle dell’infrastruttura. Un insieme di lavori ritenuti indispensabili per garantire maggiore sicurezza, efficienza e una gestione più efficace delle risorse idriche, in un contesto in cui l’accumulo d’acqua rappresenta una priorità strategica per il territorio.