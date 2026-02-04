A Trapani avvicendamento in Consiglio: Desideri al posto del dimissionario Cammareri

Cambio tra i banchi del Consiglio comunale, dove lunedì sera si è registrato l’ingresso in aula di Monica Desideri, prima dei non eletti nella lista “I Democratici”. Conosciuta nell’ambiente sportivo per il suo passato da pallavolista, prende il posto del consigliere dimissionario Baldo Cammareri. L’insediamento è avvenuto in apertura di seduta a Palazzo Cavarretta.

Cammareri, esponente di maggioranza, aveva già lasciato l’incarico di presidente e componente di commissione, anticipando una decisione poi formalizzata durante il Consiglio comunale del 29 gennaio. Rappresentante di Aps Europa Verde e successivamente aderente al gruppo Rigenerazioni, ha spiegato che le dimissioni sono legate esclusivamente a motivi personali, escludendo ragioni politiche. Cammareri ha chiarito di non voler abbandonare l’impegno civico e politico, parlando piuttosto della necessità di una pausa per affrontare una fase personale, con l’intenzione di tornare a candidarsi alle prossime elezioni amministrative. Dopo la convalida dell’ingresso, Monica Desideri ha dichiarato la sua adesione alla maggioranza e all’amministrazione del sindaco Tranchida, coerentemente alla posizione assunta nel corso della campagna elettorale del 2023. Durante la sua dichiarazione si è detta sorpresa ed emozionata, pronta a fare quanto nelle sue possibilità per il bene dei cittadini e della città di Trapani.