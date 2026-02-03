Paceco, torna finalmente operativo l’ascensore del presidio medico

Dopo mesi di disagi e ripetute segnalazioni, è tornato a funzionare l’ascensore del presidio medico di Paceco, restituendo dignità e piena accessibilità ai cittadini, in particolare alle persone con disabilità. Un risultato raggiunto anche grazie alle numerose denunce e sollecitazioni del consigliere comunale di Paceco Salvatore Ricciardi, capogruppo del Gruppo Misto, che da tempo aveva portato all’attenzione delle istituzioni competenti una situazione non più tollerabile. Per mesi, infatti, utenti fragili, anziani e persone diversamente abili sono stati costretti a raggiungere i reparti con enorme difficoltà o, in alcuni casi, a rinunciare del tutto alle cure, a causa del mancato funzionamento dell’ascensore.

“Il ripristino dell’ascensore – dichiara Ricciardi – rappresenta una vittoria del diritto alla salute e all’accessibilità. Non è accettabile che un presidio medico resti inaccessibile a chi ne ha più bisogno. Continuerò a vigilare affinché situazioni simili non si ripetano”. Il ritorno alla piena funzionalità dell’impianto segna un passo importante verso il rispetto dei diritti dei cittadini e il ripristino di condizioni minime di civiltà e inclusione all’interno delle strutture sanitarie del territorio.