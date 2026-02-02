Petrosino, assemblea pubblica al Centro Polivalente. Anastasi: “Confronto importante”

Sala gremita a Petrosino per l’assemblea pubblica che si è svolta domenica sera al Centro Polivalente di viale Francesco De Vita. L’iniziativa, promossa dal sindaco Giacomo Anastasi e dall’Amministrazione comunale, è stata un’occasione di confronto e dialogo con la cittadinanza su diversi temi centrali per la vita della comunità.

Dopo l’introduzione del presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, il sindaco ha relazionato su numerosi argomenti, a partire dalla situazione finanziaria dell’Ente, ancora impegnato nella procedura di dissesto e in un percorso di risanamento delle finanze pubbliche. Tra i temi affrontati anche la raccolta differenziata, l’acqua pubblica, e il lavoro di programmazione e progettazione che ha consentito di intercettare risorse economiche significative per il territorio, con l’avvio e l’apertura di diversi cantieri.

Assemblea pubblica a Petrosino

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle politiche sociali, con un focus sulle risorse messe in campo, sui servizi garantiti e sulle criticità che un ente pubblico spesso si trova ad affrontare senza il supporto necessario degli altri livelli istituzionali.

“L’assemblea cittadina è un’occasione straordinaria di democrazia dal basso. Abbiamo voluto promuovere uno spazio diretto di confronto e ascolto con la cittadinanza. Uno spazio fisico per stimolare proposte, idee e anche critiche – ha dichiarato il sindaco Anastasi -. In un tempo in cui il dibattito pubblico è disintegrato nella logica binaria dei social, avvertivo l’urgenza di alimentare la partecipazione in una logica di reciprocità. È stata un’operazione pienamente riuscita che non rimarrà isolata. Anche in altre forme continueremo ad alimentare questa dinamica partecipativa per fare cittadinanza attiva e per coinvolgere sempre di più il cittadino nella politica locale, nelle scelte e nelle proposte”.

All’iniziativa hanno partecipato, oltre a un folto pubblico, numerosi consiglieri comunali, i componenti della Giunta e diversi funzionari del Comune di Petrosino.