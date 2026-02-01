Ucraina, due morti per attacco drone russo a Dnipro

ROMA (ITALPRESS) – E’ di due morti il bilancio di un attacco russo con uso di droni e artiglieria a Dnipro. Lo riferisce su Telegram dal capo dell’Amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha. “Due persone, una donna e un uomo, sono state uccise a Dnipro da un attacco di un drone nemico. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. L’attacco è avvenuto di notte. E’ scoppiato un incendio, che ha distrutto un’abitazione privata e danneggiato altre due. Anche un’autovettura è stata danneggiata. Le truppe russe hanno bombardato la regione di Nikopol di sera e di notte. Hanno usato artiglieria e droni” ha scritto Hanzha.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).