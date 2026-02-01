Castelvetrano, al PalmosaFest lo scrittore “Sellerio” Fabio Stassi

Sarà Fabio Stassi il protagonista del quarto incontro della rassegna “PalmosaFest” con la direzione artistica di Bia Cusumano e la cui direzione culturale è affidata alla giornalista Jana Cardinale (che dialogherà con l’autore). Sabato 7 febbraio, all’ex convento dei minimi, a partire dalle 18, lo scrittore (nato a Roma, vive a Viterbo, ma è di genitori siciliani) presenterà “Bebelplatz – La notte dei libri bruciati”, edito da Sellerio e finalista all’ultima edizione del premio Campiello.. Introduce Vincenzo Di Stefano. Ospite d’eccezione della serata sarà l’attore Fabrizio Ferracane, che leggerà brani del libro accompagnato al pianoforte da Peppe Patti. A cantare sarà Maria Etiopia, affiancata musicalmente da Vito Giammarinaro. Prevista anche una esposizione di opere della pittrice Giusy Pennelli.

Ad organizzare la manifestazione (che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese) sono congiuntamente l’associazione Palmosa-Kore e il Comune di Castelvetrano, che sostiene la rassegna grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura (un ramo del Ministero della Cultura), ottenuto nell’ambito del bando “Città che legge”. Il progetto vincitore, “Trame narrative”, è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani. Il festival è inoltre abilitato per il percorso di formazione «scuola-lavoro» rivolto agli studenti del triennio in virtù della convenzione sottoscritta tra l’associazione Palmosa-Kore e il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo” guidato dalla dirigente Giulia Flavio. Questa quarta edizione, il cui tema-conduttore è “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che nel 2024, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita.