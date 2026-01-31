Capitaneria: “Meteo avverso, massima allerta nei porti di Mazara e Selinunte”

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha emanato un’ordinanza a seguito dei bollettini meteo che prevedono condizioni meteo-marine avverse lungo la costa di competenza dell’Autorità Marittima, a partire dal 31 gennaio 2026 e per le successive 24/36 ore. Secondo le previsioni, i porti di Mazara del Vallo e Marinella di Selinunte, nonché gli approdi di San Vito e Torretta Granitola, saranno interessati da mare agitato e piovaschi anche di forte intensità, con possibili ripercussioni sulla sicurezza della navigazione e delle infrastrutture portuali.

La Capitaneria raccomanda ai Comandanti delle unità navali in arrivo o in partenza dai porti interessati di manovrare con la massima prudenza, attenendosi scrupolosamente alle regole della buona perizia marinaresca durante le fasi di avvicinamento, uscita e ormeggio. Particolare attenzione è richiesta anche ai comandanti e armatori delle unità già ormeggiate presso il Porto Nuovo, il porticciolo di Marinella di Selinunte, gli approdi del Lungomare San Vito e di Torretta Granitola, oltre che ai proprietari di natanti e imbarcazioni ormeggiate lungo il porto canale. Gli ormeggi dovranno essere adeguatamente assicurati e, se necessario, controllati nel corso delle giornate caratterizzate dal maltempo. C’è la necessità di adottare tutti gli accorgimenti utili a prevenire il fenomeno del “marrobbio”, già verificatosi in passato, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, la sicurezza delle unità navali e la salvaguardia delle infrastrutture portuali.

Per ogni spostamento in ambito portuale, i Comandi di bordo dovranno dare preventivo avviso alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, via radio o telefono, così da ricevere eventuali indicazioni operative a garanzia della sicurezza. L’ordinanza invita infine il Comune di Mazara del Vallo a valutare, qualora ritenuto necessario per motivi di protezione civile, l’adozione di analoghi provvedimenti e l’attivazione di misure utili a tutelare la pubblica viabilità, nel caso in cui essa possa essere interessata da eventi meteorologici eccezionali. Il provvedimento è stato emanato esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione e delle attività portuali, nell’ambito delle funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione (articoli 62 e 81), restando ferme le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altri Enti e Autorità.