redazione

Guasto al passaggio a livello tra Castelvetrano e Campobello, ritardi e disservizi

lunedì 26 Gennaio 2026 - 08:49

Treni in forte ritardo sulla linea Castelvetrano-Trapani. Le stazioni annunciano che per un guasto ad un passaggio a livello tra Castelvetrano e Campobello di Mazara ci sono ritardi nei treni, attese dietro i passaggi a livello e disservizi su tutta la tratta ferroviaria in Provincia di Trapani e diversi pendolari in attesa, sotto la pioggia, nelle stazioni. Pare che, a causare il problema, sia stata la forte pioggia che si sta abbattendo sul territorio da questa notte. Si attendono ulteriori sviluppi, ma pian piano la linea dovrebbe essere ripristinata.

