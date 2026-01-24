A Petrosino in arrivo il secondo scuolabus in due anni

Il Comune di Petrosino ha ottenuto un importante finanziamento di 75.000 euro dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, destinato al rinnovo del servizio di trasporto scolastico. Grazie a questo contributo, l’Amministrazione comunale procederà all’acquisto di un nuovo autobus, che andrà a sostituire un mezzo ormai obsoleto. Si tratta del secondo scuolabus rinnovato negli ultimi due anni, dopo l’acquisto effettuato lo scorso anno, completando così il rinnovamento dell’intero parco autobus comunale. L’intervento rappresenta un passo significativo verso standard più elevati di sicurezza, affidabilità e comfort, garantendo un servizio migliore per gli studenti e maggiore tranquillità per le famiglie. “Con l’acquisto di un nuovo scuolabus, il secondo in due anni, prosegue il rinnovo e la sostituzione dei vecchi mezzi immatricolati da oltre venti anni – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi –. Azioni concrete e risultati tangibili per migliorare i servizi essenziali e la sicurezza dei nostri ragazzi”. L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a intercettare ulteriori risorse, sia regionali che extracomunali, per potenziare i servizi pubblici e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della comunità di Petrosino.