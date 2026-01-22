Valderice, Fratelli d’Italia al sindaco: “Disattesi gli impegni di coalizione”

Il partito di Fratelli d’Italia interviene a sostegno dei consiglieri comunali Alessandro Pagoto e Maria Solina, che hanno deciso di costituire il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Valderice” dopo la riorganizzazione della Giunta avvenuta senza alcun confronto con le forze della coalizione di centrodestra. “Condivido pienamente la scelta dei consiglieri Pagoto e Solina. Il sindaco ha disatteso gli impegni assunti con la coalizione, adottando un metodo che non rispetta le alleanze tra forze politiche che, a livello nazionale e regionale, governano insieme. Questa condotta ci costringe a prendere le distanze dall’operato della Giunta. Fratelli d’Italia lavorerà per i cittadini di Valderice, nel rispetto dei patti e della lealtà che devono caratterizzare ogni coalizione“, dichiara Giuseppe Bica, deputato regionale di FdI.

“La nascita del gruppo consiliare è un passaggio politico naturale, coerente con il percorso che il partito sta portando avanti a tutti i livelli. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con serietà, senza forzature né polemiche, ma rivendicando con chiarezza il rispetto degli equilibri politici. L’obiettivo resta adoperarsi per la comunità con spirito costruttivo“, aggiunge Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di FdI. “Ritengo inaccettabile l’esclusione del consigliere Pagoto dalla nuova Giunta, dopo che il Sindaco aveva aperto a una giunta politica di coalizione. Nonostante ciò, Fratelli d’Italia farà sentire una voce ancor più chiara e determinata in Consiglio comunale, sempre al servizio della collettività e del bene del territorio“, conclude Giacomo Li Causi, neo commissario comunale di FdI a Valderice.