Valderice, il sindaco Stabile rimodula la Giunta a metà mandato

A metà del mandato amministrativo, il sindaco di Valderice Francesco Stabile traccia un primo bilancio dell’attività svolta, in questa prima parte di gennaio 2026, e guarda al futuro annunciando una rimodulazione della Giunta municipale, dettata da nuove esigenze politiche e programmatiche. “Siamo giunti alla metà del nostro mandato amministrativo ed è tempo di bilanci, ma soprattutto di prospettive – afferma il primo cittadino –. In questi anni abbiamo lavorato con dedizione per affrontare le sfide della nostra comunità, raggiungendo traguardi significativi grazie a una squadra coesa e determinata”. Secondo Stabile, il momento storico e alcune dinamiche politiche rendono necessario un adeguamento dell’assetto dell’esecutivo comunale. “Oggi è arrivato il momento di dare seguito a una rimodulazione della Giunta Municipale, adeguando la struttura dell’esecutivo a nuove esigenze programmatiche”, spiega il sindaco, sottolineando come l’obiettivo sia quello di imprimere un nuovo impulso all’azione politico-amministrativa.

La scelta, aggiunge, nasce dalla volontà di integrare nuove competenze e sensibilità, in grado di affrontare con efficacia le sfide future: “La rimodulazione è pensata per dare nuovo slancio all’amministrazione e passa anche dall’ingresso in Consiglio comunale di nuovi consiglieri che hanno condiviso e sostenuto il nostro programma elettorale per Valderice”. In questo contesto, il sindaco Stabile ha annunciato l’ingresso di due nuovi assessori. “Porgo il mio benvenuto ai nuovi componenti della Giunta – dichiara –: l’avvocata Lilly Ferro, alla quale ho conferito le deleghe al turismo e alle politiche giovanili, e il dottor Giuseppe Martinico, che si occuperà di finanze e tributi. Sono certo che il loro entusiasmo, unito all’esperienza di chi prosegue il percorso, sarà il motore di un rilancio politico capace di rispondere con ancora più efficacia alle esigenze di ogni cittadino”.

Parole di riconoscenza anche per gli assessori uscenti. “È doveroso rivolgere un ringraziamento sentito a Domenico Lo Cascio, già dimissionario, e a Gianrosario Simonte – conclude Stabile – per l’impegno preciso, costante e puntuale che hanno profuso nel loro incarico. Se oggi la nostra amministrazione ha basi solide su cui costruire il futuro, è anche merito della loro professionalità e del loro amore per il territorio”. Il sindaco chiude rinnovando l’impegno dell’amministrazione comunale: “Continuiamo a lavorare con rinnovata forza e impegno costante, guardando con fiducia agli obiettivi che ci siamo prefissati per Valderice”.