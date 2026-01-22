Morto a 85 anni Aldo Morgante, figura storica del teatro siciliano

PALERMO (ITALPRESS) – È morto a Palermo Aldo Morgante, figura storica del teatro siciliano. Aveva 85 anni ed era malato da tempo. Dal 1992 si è occupato della direzione artistica del teatro Al Massimo.

LAGALLA E CANNELLA “CON MORGANTE PERSA FIGURA CENTRALE STORIA CULTURALE”

“Con la scomparsa di Aldo Morgante, Palermo perde una figura centrale della propria storia culturale. Morgante ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dello spettacolo dal vivo in città, trasformando luoghi e idee in occasioni di crescita collettiva. Pur essendo nato ad Agrigento, è stato a tutti gli effetti un palermitano di adozione, profondamente legato a questa città che ha amato e servito per tutta la vita. Alla sua famiglia e a tutta la comunità culturale vanno la mia vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione comunale”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Aldo Morgante è stato un protagonista assoluto della scena culturale palermitana. La sua visione, il suo coraggio e la sua capacità di fare impresa culturale hanno lasciato un segno indelebile, in particolare con l’esperienza del Teatro Al Massimo. Ha saputo rendere lo spettacolo accessibile, popolare e di qualità, formando pubblico e operatori. Palermo gli deve molto e ne custodirà la memoria” aggiunge il vicesindaco e assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

SCHIFANI “SICILIA PERDE GRANDE PROTAGONISTA CULTURA”

“La Sicilia perde oggi un grande protagonista della cultura e dello spettacolo. Aldo Morgante ha lasciato un segno indelebile nella vita artistica del capoluogo e dell’intera regione, dal Palermo Pop che portò in città le leggende della musica mondiale fino alla rinascita del teatro Al Massimo che, sotto la sua direzione, è diventato un presidio culturale. Alla famiglia va il mio più sentito cordoglio, il suo contributo alla cultura dell’Isola non sarà dimenticato”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

TEATRO AL MASSIMO “ANIMA AUTENTICA E PUNTO DI RIFERIMENTO”

Palermo saluta il Maestro Aldo Morgante “anima autentica del teatro di Palermo e figura centrale che ha dato tanto alla cultura della nostra città”. “Una passione ostinata e luminosa, custodita e difesa fino all’ultimo respiro – si legge nella nota del Teatro Al Massimo – Ha attraversato la vita seguendo il ritmo del teatro: dal Festival Pop degli anni ’70, primo grande ponte mediterraneo tra culture, fino alla direzione e alla crescita di alcuni tra i teatri più significativi della città. Dal Piccolo Teatro Città di Palermo al Teatro Dante, fino al Teatro Al Massimo, il Maestro Aldo Morgante ha costruito luoghi di visioni, incontri e memoria, contribuendo in modo profondo alla crescita culturale di Palermo. Resta il dolore dei suoi affetti più cari — la moglie Bibi e il figlio Massimo — e quello di una città intera, della famiglia del Teatro Al Massimo e di un pubblico che continuerà a riconoscersi nel suo lascito”. Il feretro sosterà per un ultimo saluto al Suo Teatro Al Massimo alle 9.30, prima dei funerali, che si terranno sabato 24 gennaio alle ore 10.30 nella Chiesa di San Francesco di Paola.

– Foto Teatro Al Massimo –

(ITALPRESS).