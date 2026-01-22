Danni e devastazione sulla costa mazarese: “Le istituzioni agiscano subito”￼

Le immagini che arrivano dalla nostra città restituiscono uno scenario di distruzione e devastazione che non può lasciarci indifferenti. La costa di Mazara è stata messa a dura prova sia sul versante di San Vito sia, soprattutto, nell’area della spiaggia di Tonnarella, con conseguenze rilevanti per il territorio, per le attività produttive e per l’economia locale. “Non è questo il momento delle accuse né delle strumentalizzazioni: per le valutazioni politiche e per l’analisi delle responsabilità ci sarà il tempo e il luogo adeguato”, affermano dal circolo PD “Calcedonio Iemmola” di Mazara del Vallo.

“Oggi è invece il tempo della responsabilità e dell’azione. Le istituzioni devono fare pienamente la loro parte. L’amministrazione comunale è chiamata a garantire il coordinamento degli interventi immediati. La Regione Siciliana deve attivare senza esitazioni il percorso per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, assicurando risorse e strumenti straordinari per consentire interventi rapidi, efficaci e concreti a sostegno dei cittadini, delle imprese e dell’intero tessuto produttivo locale – dicono i dem -. Il Partito Democratico sarà al fianco dei cittadini, dei lavoratori, degli operatori economici e delle imprese, e continuerà a vigilare affinché nessun territorio venga lasciato solo. Questa emergenza richiama ancora una volta la necessità di una politica seria di prevenzione, di tutela del territorio e di investimenti strutturali, perché eventi come questi non possono più essere affrontati esclusivamente in chiave emergenziale”.