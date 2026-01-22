Cina, a Shanghai record di visitatori nel 2025

Nel 2025 Shanghai, importante centro finanziario, ha accolto 7,14 milioni di turisti stranieri, con un aumento di quasi il 50% anno su anno, stabilendo un nuovo record di arrivi annuali di turisti stranieri, secondo l’Amministrazione municipale della cultura e del turismo di Shanghai.
La Repubblica di Corea è emersa come il principale Paese di provenienza di visitatori stranieri a Shanghai lo scorso anno, contribuendo con circa 909.000 turisti e registrando una crescita su base annua di oltre il 103%.
Grazie anche alle politiche cinesi di agevolazione dei visti, Paesi come Thailandia, Indonesia, Russia e Italia figurano tra i Paesi di provenienza dei turisti con più rapida crescita, con un aumento di oltre il 50% lo scorso anno, come riportato dall’amministrazione.
Shanghai ha attuato 20 misure, tra cui il rafforzamento dei servizi di informazione e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto, per consentire ai turisti di viaggiare senza intoppi.
(ITALPRESS).
-foto Xinhua-