Castelvetrano e Selinunte puntano sulla Festa del Cross Campionati Italiani di Corsa Campestre. VIDEO

Si è svolta stamattina, alle ore 10.30, presso il “Baglio Florio” del Parco Archeologico di Selinunte, la conferenza stampa di presentazione della Festa del Cross – Campionati Italiani di Corsa Campestre che avrà come suggestiva cornice il Parco Archeologico di Selinunte il 21 e 22 febbraio prossimo, e che rappresenta la più importante manifestazione nazionale di corsa campestre, evento simbolo dell’atletica leggera italiana che ogni anno riunisce atleti, tecnici e società provenienti da tutte le regioni, rappresentando il momento più alto e partecipato della stagione del cross. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, Ernesto Raccagna, vice presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani e Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati il valore sportivo e istituzionale della manifestazione, il suo rilievo a livello nazionale e il forte legame con il territorio, sottolineando l’importanza di ospitare un evento di tale prestigio in un contesto di straordinario valore storico e culturale come quello del Parco Archeologico di Selinunte.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA DEL SINDACO LENTINI

Nel corso della conferenza – moderata dal giornalista Alessandro Quarrato – il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente, impossibilitato a partecipare per impegni pregressi, ha fatto pervenire un messaggio, letto dal suo collaboratore Domenico Salvo, nel quale ha sottolineato il valore strategico dell’evento e l’onore per il Parco di ospitare una manifestazione sportiva di rilevanza nazionale all’interno di un contesto archeologico di straordinaria importanza, capace di coniugare tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio.Il deputato regionale Dario Safina, ha evidenziato come la costruzione della Festa del Cross sia il risultato di un lavoro condiviso, portato avanti senza guardare agli schieramenti politici, ma con l’obiettivo comune di portare in Sicilia una manifestazione che rappresenta il vertice del movimento nazionale della corsa campestre. Safina ha sottolineato il ruolo determinante della collaborazione tra istituzioni, Federazione, operatori turistici e sistema dell’accoglienza, ribadendo come la politica, in questa occasione, abbia saputo offrire una prova alta di responsabilità e visione, auspicando un sostegno strutturale da parte della Regione Siciliana.

Le istituzioni provinciali e regionali sostengono la Festa del Cross

Per il Libero Consorzio Comunale di Trapani è intervenuto il vice presidente e delegato allo Sport Ernesto Raccagna, che ha espresso orgoglio e gratitudine verso la Federazione Italiana di Atletica Leggera per la scelta di Selinunte e del territorio trapanese. Raccagna ha evidenziato come la Festa del Cross, oltre ad essere un grande evento sportivo, rappresenti uno straordinario strumento di promozione territoriale, capace di generare ricadute durature e di valorizzare scenari naturali e culturali unici, difficilmente replicabili in altri contesti nazionali. Nel suo intervento, Alessandro La Grassa, Direttore del GAL Valle del Belice, ha rimarcato la capacità del territorio di fare squadra, collegando la Festa del Cross a un più ampio disegno di sviluppo locale e di valorizzazione integrata, in sinergia con progettualità culturali di respiro nazionale come Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, sottolineando come eventi di questa portata contribuiscano a rafforzare l’identità e l’attrattività dell’intera Valle del Belice. Il sindaco di Castelvetrano ha espresso un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, all’onorevole Dario Safina e al senatore Raoul Russo, sottolineando come, pur appartenendo a schieramenti politici differenti, stiano lavorando insieme per la piena riuscita dell’evento e per garantirne il necessario sostegno istituzionale. Il sindaco ha inoltre evidenziato come il Parco Archeologico di Selinunte rappresenti il parco della Valle del Belice, e come la Festa del Cross costituisca un’occasione unica di promozione dell’intero comprensorio, capace di produrre benefici in termini di immagine, presenze turistiche, economia locale ed enogastronomia, restituendo al territorio un ruolo centrale nel circuito dei grandi eventi sportivi nazionali.

La Fidal ha voluto portare la Festa del Cross in Sicilia

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Salvatore Gebbia, membro del Consiglio Nazionale FIDAL, che ha fortemente voluto lo svolgimento della Festa del Cross in Sicilia e che sta curando direttamente tutti gli aspetti organizzativi e logistici dell’evento. Gebbia ha ribadito come la scelta di Selinunte rappresenti una scommessa vinta, frutto di una visione chiara e della capacità del territorio di rispondere con competenza e spirito di collaborazione alle esigenze di una manifestazione di caratura nazionale.A chiudere la conferenza, il Presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha sottolineato come la Festa del Cross rappresenti non solo una competizione sportiva di altissimo livello, ma una vera e propria festa dell’atletica italiana, che coinvolge circa 2.500 atleti di tutte le categorie, dai più giovani ai senior, tecnici, dirigenti e famiglie. Nonostante le difficoltà legate agli spostamenti, la Federazione ha creduto fortemente nella Sicilia, scegliendola per la prima volta come sede dell’evento. La diretta su Rai Sport contribuirà a restituire un’immagine forte e positiva della Sicilia e del territorio, grazie anche al sostegno di amministrazioni considerate illuminate e lungimiranti.

On. Safina: “Sport, cultura e destagionalizzazione”

“Una manifestazione bellissima, che offrirà al territorio di Castelvetrano e al più grande parco archeologico d’Europa una vetrina di rilievo nazionale. Un appuntamento capace di dare concretezza a una parola di cui spesso si parla e che oggi diventa realtà: destagionalizzazione. Migliaia di atleti, tecnici e appassionati arriveranno nel nostro territorio nel pieno dell’inverno, vivendo e scoprendo un luogo magnifico, dai templi millenari al borgo marinaro di Selinunte, fino a tutto ciò che ruota attorno a questa straordinaria area della nostra Sicilia“. Queste le parole del deputato democratico Dario Safina presente all’incontro con la stampa. “Questo risultato – continua – è frutto di un lavoro che ha superato gli schieramenti politici. Pur sedendo oggi all’opposizione del sindaco Lentini, abbiamo collaborato con senso di responsabilità, mettendo insieme istituzioni, federazione, albergatori, Provincia e Comune. È la dimostrazione che, quando la politica sceglie di essere al servizio del territorio, sa dare prova alta di sé e costruire una vera simbiosi tra sport e cultura”. Resta il tema dei problemi legati all’insularità. E’ chiaro Safina: “Organizzare grandi eventi in Sicilia è più complesso, i trasferimenti pesano e l’isolamento è una difficoltà oggettiva. Ma siamo anche la più bella isola del Mediterraneo, e possiamo offrire esperienze uniche e irripetibili. Per questo auspico che questo sia solo il primo di molti grandi eventi che la Federazione vorrà portare in Sicilia. Un sentito ringraziamento va agli albergatori, in particolare all’amico Carlo Cascio, per aver compreso la portata dell’evento, e al gruppo dirigente del PD di Castelvetrano per aver sostenuto fin da subito e con convinzione questa splendida iniziativa”.