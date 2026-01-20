“Gravi problemi alla viabilità in via Marsala per i lavori alla ZES trapanese”

Il partito di Fratelli d’Italia Trapani porta all’attenzione dell’opinione pubblica i gravi disagi alla viabilità che stanno interessando via Marsala e altre zone della città, legati ai lavori in corso nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES). Una situazione che sta creando notevoli difficoltà alla quotidianità dei cittadini. In particolare, vengono segnalate lunghe code e rallentamenti significativi soprattutto nelle fasce orarie di punta, con pesanti ripercussioni sui lavoratori e sulle famiglie. I disagi coinvolgono anche i genitori costretti a fare i conti con ritardi e traffico congestionato nel momento di accompagnare i figli a scuola. Una criticità che si protrae ormai da tempo e che solleva interrogativi sull’assenza di interventi tempestivi da parte dell’amministrazione comunale.

Fratelli d’Italia si chiede come mai, nonostante l’evidente disagio vissuto dalla cittadinanza, l’amministrazione non abbia ancora messo in campo misure efficaci per gestire la viabilità nelle aree interessate dai cantieri. “Forse – osserva Maurizio Miceli – con il recente completamento della giunta comunale si riuscirà finalmente ad affrontare e risolvere le numerose problematiche che insistono sulla città”. Il gruppo consiliare annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione ufficiale all’amministrazione comunale, che al momento viene definita “silente” sulla questione. Parallelamente, il partito valuta, in accordo con il proprio direttivo, l’organizzazione di una manifestazione pacifica per sensibilizzare le istituzioni e sollecitare l’adozione di soluzioni concrete a tutela delle esigenze dei cittadini.