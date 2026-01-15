Trapani: a Villa Rosina interventi per ripulire i canali d’acqua

La Commissione Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo nel quartiere Villa Rosina per verificare direttamente lo stato dei luoghi e approfondire le criticità segnalate da tempo dai residenti, in particolare quelle legate alle perdite idriche e agli sversamenti che interessano la zona. Al sopralluogo hanno preso parte i consiglieri componenti della Commissione, il dirigente ingegnere Amenta, il geometra Zimmardi e Salvatore Daidone, presidente del Comitato di quartiere Villa Rosina. L’incontro ha permesso di avviare un confronto puntuale sulle problematiche esistenti e sugli interventi messi in campo negli ultimi mesi.

Nel corso della verifica è stato chiarito che, allo stato attuale, non è possibile procedere a una riparazione immediata della condotta principale, poiché l’intervento richiederebbe la chiusura totale della rete idrica per più giorni, senza la certezza di disporre dei volumi d’acqua necessari a garantire il servizio all’intero territorio. Nel frattempo, come spiegato dagli uffici tecnici comunali, sono già stati avviati interventi concreti e immediati. È infatti in corso il ripristino del corretto funzionamento del canale, attraverso operazioni di pulizia e la realizzazione di cunette per il convogliamento dell’acqua. I lavori, iniziati già in mattinata, avranno una durata stimata di circa un mese e sono finalizzati a eliminare lo sversamento sulla via principale, riducendo in maniera significativa i disagi per residenti e automobilisti.

La Commissione Lavori Pubblici ha inoltre annunciato che manterrà un monitoraggio costante dell’evoluzione degli interventi, collaborando con gli uffici competenti per garantire un aggiornamento puntuale sullo stato dei lavori. “Confermo l’impegno mio personale, della Commissione e degli uffici comunali a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione – ha dichiarato la Presidente Marzia Patti – mantenendo un confronto continuo con i tecnici e con il territorio, affinché si arrivi a una soluzione strutturale e definitiva di una problematica che si trascina da troppo tempo. I residenti di Villa Rosina meritano chiarezza e soluzioni, non strumentale propaganda né finte promesse da spot elettorale”. Un impegno chiaro, dunque: non abbassare la guardia, garantire controllo, trasparenza e risposte concrete ai cittadini di Villa Rosina.