Si insedia il nuovo Cda della Fondazione “Architetti nel Mediterraneo” dell’Ordine di Trapani

Si è svolto il 9 gennaio, presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani – Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”. L’incontro ha segnato l’avvio di un nuovo corso per la Fondazione, che rappresenta una realtà culturale e professionale di riferimento nella promozione dell’architettura, della qualità del progetto e del dialogo interdisciplinare nel contesto mediterraneo. Un ruolo che negli anni si è consolidato grazie all’impegno nella diffusione della cultura architettonica e nel confronto tra professionisti, istituzioni e mondo accademico. Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto: presidente Giuseppina Pizzo, vicepresidente Salvatore Caradonna, segretario Aldo Fulvio Rodriquez e tesoriere Gaspare Passalacqua. Completano il Cda i componenti Francesca D’Amico, Bernardo Mauro Di Giorgio, Giovanna Etiopia, Massimiliano Fardella, Valeria Ingrao, Angela Savalli e Antonio Sferlazzo.

Nel corso della seduta di insediamento sono stati ribaditi gli obiettivi strategici della Fondazione, orientati alla valorizzazione della cultura architettonica, alla formazione continua dei professionisti e alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e sociali in ambito locale, nazionale e internazionale. La presidente, architetto Giuseppina Pizzo, ha espresso soddisfazione per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza di un lavoro sinergico all’interno del nuovo Consiglio. «L’obiettivo – ha evidenziato – è rafforzare il ruolo della Fondazione come laboratorio di idee e luogo di confronto sul progetto contemporaneo nel Mediterraneo», in un’ottica di apertura, dialogo e innovazione. Con il nuovo assetto, la Fondazione “Architetti nel Mediterraneo” si prepara a rilanciare le proprie attività, confermandosi come punto di riferimento per la crescita culturale e professionale del territorio.