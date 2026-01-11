Il Marsala Futsal si prende la vittoria ad Acri per 4 a 7

Inizia alla grande il nuovo anno del Marsala Futsal 2012 che si prende la vittoria ad Acri davanti ad un gruppetto di ‘irriducibili’ tifosi azzurri e del Città di Acri in un gemellaggio sugli spalti ricco di fair play anche in campo. Nell’11ª giornata del campionato di Serie A2 Girone D, seconda di ritorno, si è vista una gara intensa, combattuta, dove solo nel secondo tempo i ritmi si sono alzati d’intensità e il Marsala ha avuto decisamente la meglio vincendo 4 a 7 dopo una gestione del match di testa e da vero gruppo. Per il team di Mister Tutilo si mette bene la classifica: è sempre quarta agganciando la Gear Piazza Armerina e a -1 dal Futsal Mazara, mentre il Messina stacca le inseguitrici con 25 punti.

Primo tempo_ Le squadre si sono affrontate a viso aperto ma con evidente equilibrio. Il Marsala si rende pericoloso con Barroso e Cazzin, ma il Città di Acri risponde cercando varchi nella difesa azzurra sempre molto attenta. Da segnalare due buone occasioni di Patti e Tendero, ma è l’Acri a sbloccare la gara con Scervino all’8’, che sigla un gran goal all’incrocio dei pali. Solo all’11’ è Barroso a ristabilire il pari approfittando di una distrazione dei calabresi. Sulla ripartenza Sanalitro si rende pericoloso sottoporta, ma è bravo il portiere di casa a metterci una pezza. Le squadre costruiscono il gioco, fanno girare palla ed anche se la prima frazione di gioco è avara di reti, ci sono ottimi spunti tattici per parte. Sul finale due tiri impegnano gli estremi difensori Rota e Vallarelli e Scigliano si mangia letteralmente il goal mentre sul ribaltamento di fronte è Barroso che scaglia il pallone sul palo. Si va a riposo sul risultato dell’1 a 1.

Secondo tempo_ Il Marsala torna in campo lottando su ogni pallone, non è da meno l’Acri. E’ chiaro che entrambe le squadre vogliano l’intero bottino. Cazzin-De Bartoli fanno tremare la difesa casalinga, con il piemontese che prima si fa parare e dopo tira di poco alto. Il Marsala sembra vicinissimo al raddoppio ma è l’Acri che beffa gli azzurri ancora con Scervino che tira all’angolo opposto su cui Vallarelli non può nulla. Il 2 a 2 arriva però grazie a Tendero e poco dopo gli ospiti ribaltano il risultato con Pierro che, da centrocampo, ha voluto lasciare una grande traccia del suo ritorno a Capo Boeo. E’ 2 a 3. Il Marsala sale in cattedra, lo fa con Capitan Patti che allunga la distanza battendo il portiere calabrese, distanza che poi verrà ridotta da Martinez al 7’ nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa per un rosso. Sul 3 a 4, la ‘manita’ è tutta di Felder spinto da un gruppo sempre più coeso. Peccato che sul calcio d’angolo Arcidiacone sorprende Vallarelli e porta i suoi sul 4 a 5. Finale da pathos in terra calabra: gli azzurri sono sempre più offensivi, Vallarelli blocca in due tempi un guizzo dell’Acri; Cazzin prova più volte a sfondare la porta avversaria e ci riuscirà negli ultimi scampoli di partita, dove anche Tendero trova il personale raddoppio vedendo la porta avversaria sguarnita con il power play. La gara termina sul 4 a 7 per gli azzurri.