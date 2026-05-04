Trofeo Velico “Antonino Zichichi”: Elima vince l’overall

È “Elima” della LNI Trapani, armatori Sugamele e Cappello, la barca vincitrice del Trofeo Velico Professor Antonino Zichichi, che ha conquistato il primo posto nella classifica over all al termine delle regate svoltesi l’11 aprile e il 2 maggio scorsi nello specchio di mare trapanese. Si chiude così il primo Memorial dedicato al grande scienziato siciliano, che era un grande appassionato di vela. L’appuntamento ha unito competizione sportiva, partecipazione e memoria condivisa, coinvolgendo equipaggi provenienti da tutta la Sicilia occidentale nelle classi Altura, Gran Crociera e Vele Bianche, in mare a competere secondo i regolamenti ORC. Le condizioni meteo favorevoli in entrambe le giornate hanno consentito lo svolgimento regolare delle prove in mare, offrendo spettacolo e confermando l’alto livello tecnico dei partecipanti.

“Questo Memorial – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana di Trapani, Piero Culcasi – si conferma un evento capace di tenere insieme sport e cultura, mare e identità. La partecipazione degli equipaggi e l’attenzione della comunità dimostrano quanto sia forte il legame con la figura del professor Zichichi. Continuiamo a lavorare per rendere la vela sempre più un’occasione di crescita e condivisione per il nostro territorio“. Alla premiazione finale, fissata domenica pomeriggio presso la sede della LNI Trapani, sono stati invitati rappresentanti del mondo culturale e scientifico, tra cui Lorenzo Zichichi della Fondazione Majorana, figlio del professore Antonino, e il professor Giacomo d’Alì, che fu allievo dello scienziato trapanese. Di seguito le classifiche ordine secondo nome della barca, circolo di appartenenza, armatore:

Classifica Over all: 1^ Elima, LNI Trapani, Sugamele e Cappello; 2^ classificata Querida, LNI Palermo, Ester Puzzangaro; 3^ Naca, LNI Trapani, Luigi Ciaravino;

Classe Altura regata 11/04: 1^ South Kensington, Circolo Canottieri Roggero di Lauria Palermo, Massimo Licata D’Andrea; 2^ classificata Querida, LNI Palermo, Ester Puzzangaro; 3^ Elima, LNI Trapani, Sugamele e Cappello.

Classe Altura regata 02/05: 1^ Elima, LNI Trapani, Sugamele e Cappello; 2^ classificata Pure, LNI Trapani, Ascanio Calogero De Gregorio; 3^ Naca, LNI Trapani, Luigi Ciaravino.

Classe Vele Bianche regata 11/04: 1^ Aura, LNI Trapani, Bartolomeo Virzì; 2^ Dana, Lni Trapani, Piero Serra; 3^ Mesarthim, Lni, Antonio Sangiorgi.

Classe Vele Bianche regata 02/05: 1^ Aura, LNI Trapani, Bartolomeo Virzì; 2^ Mesarthim, Lni, Antonio Sangiorgi; 3^ Salina, Lni Trapani, Renato Ilari.

Classe Gran Crociera regata 11/04: 1^ Aspy, LNI Trapani, Antonino Mazzara; 2^ Blue Ice, LNI Trapani, Silvestro Giglio; 3^ Remote Work, LNI Trapani, Pietro Paolo Raffa.

Classe Gran Crociera regata 02/05: 1^ Aspy, LNI Trapani, Antonino Mazzara.