“Quartieri in Prevenzione”, a Trapani il terzo appuntamento con l’Asp

Prosegue a Trapani la seconda edizione di “Quartieri in Prevenzione”, l’iniziativa promossa dal Comune di Trapani in collaborazione con Asp Trapani, Ordine dei Medici e Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani, con il coinvolgimento di club service e associazioni impegnate nella promozione della salute. L’obiettivo del progetto è portare azioni concrete di prevenzione direttamente nei quartieri, in particolare nelle periferie, rafforzando la presenza delle istituzioni e sensibilizzando i cittadini sull’importanza della prevenzione sanitaria. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 12 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Morvillo, dove saranno attivi diversi presìdi socio-sanitari. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani offrirà attività di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili, controlli per diabete e ipertensione e iniziative di promozione della salute.

L’Asp di Trapani sarà presente con il servizio di prenotazione degli screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina (25-64 anni), della mammella (50-69 anni) e del colon-retto (50-69 anni), con distribuzione dei kit per l’esame. Prevista anche la somministrazione dei vaccini antinfluenzale e antipneumococcico, oltre ad attività di screening sull’abuso di alcol e sostanze, colloqui informativi e interventi di psicoeducazione a cura del Ser.D di Trapani. L’associazione Sonara curerà la prevenzione uditiva, con visite, otoscopia e test audiometrici per la valutazione dell’ipoacusia e dei fattori di rischio correlati. La LILT sarà impegnata nella prevenzione oncologica, con informazione e materiale divulgativo sui tumori femminili e maschili, mentre Aism Trapani fornirà informazioni e attività di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e sui servizi disponibili sul territorio. Un’iniziativa che conferma l’impegno delle istituzioni e del mondo associativo nel portare la sanità di prossimità tra i cittadini, rafforzando prevenzione e consapevolezza.