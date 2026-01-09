Il Marsala Futsal torna in campo nel 2026 partendo da Acri

Sabato 10 gennaio, si ritorna in campo dopo la pausa natalizia, con il Campionato di serie A2 Calcio a 5. Il Marsala Futsal è atteso sul campo del Città di Acri per l’11ª giornata del Girone D, seconda gara di ritorno. Si giocherà alle ore 15. A parlare nel pregara sono Capitan Alessandro Patti e Matteo De Bartoli. “Stiamo preparando la gara al meglio già da oltre una settimana, allenandoci ogni giorno – afferma Patti -. Ci andremo a prendere quello che ci aspetta, sabato. Sarà una gara intensa perchè l’Acri ha bisogno di punti e in casa ne vorranno guadagnare. Noi andremo lì per cercare di prenderci i 3 punti e guadagnare posizioni. Le feste sono finite e stiamo lavorando bene, stiamo bene, quindi i buoni propositi ci sono tutti”.

A Patti fa eco De Bartoli: “Col mister stiamo provando diverse tattiche e modi di gioco e sabato andremo a giocare una bella partita, tosta, come tutte le altre, essendo un Campionato molto competitivo, l’Acri lo abbiamo incontrato alla seconda gara del girone di andata, non dico che abbiamo avuto difficoltà ma è stata una partita che abbiamo vinto a denti stretti e per questo stiamo preparando bene la prossima sfida contro di loro. Al momento ho recuperato la mia forma fisica, dopo un infortunio, grazie allo staff medico e al preparatore atletico, mi sento pronto e carico, già col Mazara sono riuscito ad andare in rete. La vetta la vediamo, non abbiamo paura di essere tra le prime quattro in classifica”.

Nel frattempo in società arrivano due nuovi importanti innesti: in prima squadra torna uno dei baluardi del Marsala Futsal del successo in B e del successivo passaggio in A2, Christian Pierro; nell’Under 19 arriva Alejandro Acosta Espina, giovane talento spagnolo classe 2006, che vestirà i nostri colori nella stagione in corso con l’Under 19 Nazionale. Mancino, cresciuto nel settore futsal di Cádiz, Alejandro arriva a Marsala portando con sé un percorso di crescita costante e strutturato, maturato in importanti realtà del futsal andaluso.

Questi gli arbitri che dirigeranno la gara Città di Acri-Marsala Futsal 2012: Marco Bartoli (sez. Nocera Inferiore) Arbitro 1, Pierpaolo Calenzo (sez. Formia) Arbitro 2, Matteo Speziale (sez. Cosenza) crono.