Ragusa, si è insediata il nuovo prefetto Tania Giallongo: “Lieta di tornare in Sicilia” / Video

RAGUSA (ITALPRESS) – “Sono lieta di poter tornare in Sicilia e di potere lavorare per la Sicilia e soprattutto per la provincia di Ragusa. È una terra non solo ricca di bellezze artistiche, architettoniche e storiche, ma anche di una comunità che è particolarmente viva e lavoratrice”. Sono le prime parole della neo prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, originaria di Avola e rientrata da Roma dove ha lavorato da viceprefetto vicario con l’ex capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini. Giallongo è stata commissario straordinario del Comune di Scicli nell’anno 2015-2016. La neo prefetto ha incontrato già le forze di Polizia. Lo ha fatto in mattinata prima di incontrare la stampa. “Mi hanno reso un quadro, ovviamente veloce, di quella che è la realtà della nostra provincia. Ho visto una squadra Stato abbastanza coesa” ha dichiarato Giallongo.

La neo prefetto ha visto anche la presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa Maria Rita Schembari e il sindaco di Ragusa Peppe Cassì: “Ho notato degli amministratori attenti” ha aggiunto prima di chiarire quale sarà il suo impegno sul territorio. “Ogni cosa è perfettibile – ha sottolineato -, posso solo dire che come prefetto sarò personalmente presente per valorizzare le risorse già importanti che Ragusa ha. Stamattina ho incontrato per primi i miei dirigenti e ho trovato persone veramente votate al lavoro. Alcuni di loro li conoscevo da prima, altri no, e devo dire di essere convinta di avere una buona squadra. Il resto verrà dopo, con l’impegno, con l’ascolto, con la predisposizione anche alla mediazione su quelli che sono le difficoltà che ogni territorio ha”.

“La giornata di oggi è stata anche di iniziale approfondimento di alcune tematiche” ha aggiunto la prefetto intervenendo sui temi dell’immigrazione e della sicurezza che stanno interessando la provincia. Al suo primo incarico da Prefetto, Giallongo ha dichiarato di aver avuto “la fortuna di collaborare con tanti prefetti”. Insediandosi a Ragusa ha ricordato in particolare l’ultima esperienza romana. “La mia ultima esperienza a Roma è stata con il prefetto Lamberto Giannini, ex Capo della Polizia di Stato, con cui abbiamo gestito eventi particolarissimi. Lo dico con orgoglio, abbiamo avuto un Giubileo che è andato molto bene, la morte di un Papa, l’insediamento di uno nuovo, poi Roma è una città che vive in maniera inimmaginabile tutti gli eventi. La presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Papa. Ritengo di avere avuto nel tempo ottimi esempi e avere maturato un’esperienza che mi fa sentire gratifica dell’ulteriore riconoscimento che il Consiglio dei Ministri mi ha dato”.

Inoltre, ha dichiarato di voler collaborare con la stampa: “Voglio lavorare anche insieme a voi – ha detto rivolgendosi ai giornalisti, presenti a Palazzo del Governo – che siete esperti della comunicazione. Al giorno d’oggi è fondamentale anche per chi come me riveste un incarico di particolare responsabilità. Ritengo quest’ultimo possa essere ben svolto avendo accanto ognuno dei rappresentanti delle istituzioni fondamentali”.

