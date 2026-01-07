Alla Polizia di Castelvetrano in dotazione una nuova Alfa Romeo Tonale ibrida

Il Questore di Trapani ha assegnato al Commissariato di Polizia di Castelvetrano una nuova Alfa Romeo Tonale 1.5. Hybrid, per il potenziamento delle attività di controllo del territorio. L’arrivo del nuovo veicolo rappresenta un concreto rafforzamento della capacità operativa del locale Commissariato di P.S. consentendo servizi di vigilanza più efficaci, dinamici e rispondenti alle esigenze del territorio. L’autovettura, di ultima generazione, è dotata di motorizzazione ibrida, cambio automatico e avanzati sistemi di sicurezza, caratteristiche che la rendono particolarmente idonea ai servizi di prevenzione e pronto intervento garantendo, al contempo, affidabilità ed efficienza. L’assegnazione della nuova Alfa Romeo Tonale, così come il recente incremento del personale al Commissariato di Castelvetrano, rientra nell’ottica di un più ampio progetto di rafforzamento del controllo del territorio ed è sintomatica della costante attenzione dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza verso il potenziamento degli Uffici periferici, al fine di assicurare una presenza sempre più capillare ed efficace della Polizia di Stato a tutale della cittadinanza.