Concorso presepi Selinunte, sul podio gli allievi del “Lombardo Radice-Pappalardo”

Il 6 gennaio a Marinella di Selinunte, alla presenza del sindaco Giovanni Lentini e dei rappresentanti del mondo scolastico e associativo, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso–mostra dei presepi realizzati dalle scuole, promosso dall’Associazione Pammilo. Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo”, che ha ottenuto ben due piazzamenti sul podio con i lavori realizzati dagli alunni, che sono stati ritenuti fra i migliori per originalità, creatività, rispetto del tema e valore educativo: infatti il secondo posto è stato assegnato al presepe realizzato dalle classi terze e dalla classe seconda B e dalle classi prime del plesso Verga di Scuola Primaria.