Fatturato delle ferrovie China Railway supera i 1.000 mld di yuan nel 2025

L’operatore ferroviario nazionale ha attribuito i risultati a una disciplina di bilancio più rigorosa e a un miglior controllo dei costi, fattori che hanno portato a risparmi di bilancio pari a 19,7 miliardi di yuan.
La società ha inoltre rafforzato la propria posizione finanziaria, riducendo il rapporto debito/attivo di un punto percentuale, fino al 62,5% entro la fine del 2025.
China Railway ha affermato che nel 2026 continuerà a promuovere operazioni orientate al mercato e basate sulle leggi. La società continuerà a concentrarsi su priorità chiave quali la promozione della trasformazione e dello sviluppo delle attività non legate ai trasporti, e il mantenimento sotto stretto controllo delle spese non produttive.
(ITALPRESS).
