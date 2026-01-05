AI infrastruttura sistema, Federimpreseuropa ed Enia a confronto con istituzioni

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà lunedì 19 gennaio, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio – Camera dei Deputati, l’evento “L’infrastruttura di sistema dell’AI”, promosso da Federimpreseuropa ed ENIA, con il supporto di partner istituzionali e industriali di primo piano.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, nasce dalla consapevolezza che l’intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una sfida tecnologica, ma una leva strategica di politica industriale, economica e sociale, destinata a incidere profondamente sul futuro del Paese e sulla competitività del sistema produttivo italiano.

“L’AI – sottolinea Maria Modaffari – deve essere considerata una vera infrastruttura di sistema, al servizio delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni. L’Italia può e deve giocare un ruolo da protagonista in Europa, costruendo un modello fondato su responsabilità, trasparenza, inclusione e sviluppo”.

Elemento di particolare rilievo è la partecipazione della Presidente Nazionale di ENIA, Valeria Lazzaroli, la cui presenza conferisce all’evento un forte valore istituzionale e strategico. La Presidente Lazzaroli rappresenta un punto di riferimento nel dibattito su standard, certificazioni, governance e affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale, temi centrali per garantire un’adozione dell’AI coerente con il quadro normativo europeo e con i principi di tutela dei diritti fondamentali.

Accanto alla Presidente Lazzaroli, saranno presenti tra i relatori i principali esponenti di ENIA, a testimonianza del ruolo attivo dell’Ente nella costruzione di un ecosistema nazionale dell’AI basato su sicurezza, sperimentazione controllata, certificazione e responsabilità.

I saluti istituzionali, moderati da Antonio Luppino, Dirigente Nazionale di Federimpreseuropa, vedranno il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle istituzioni europee, nonchè esponenti della Regione Lazio e del Consiglio Regionale della Calabria, confermando la centralità dell’intelligenza artificiale nell’agenda politica nazionale e Regionale.

Tra i relatori di spicco, numerosi membri di Federimpreseuropa, tra cui Fabio Massimo Castaldo, che dal mese di dicembre guida il Dipartimento Politiche e Affari Europei dell’Associazione. Già Vicepresidente del Parlamento Europeo, Castaldo è una figura di primo piano nel panorama politico europeo, con una consolidata esperienza sui temi della sovranità digitale, dell’innovazione e delle politiche industriali dell’Unione.

Di particolare rilevanza anche la partecipazione di Microsoft, con propri rappresentanti tra i relatori. La presenza di un leader globale nel settore tecnologico sottolinea l’importanza del dialogo tra istituzioni, mondo produttivo e grandi player dell’innovazione, evidenziando il ruolo strategico delle partnership pubblico-private nella costruzione di un’intelligenza artificiale sicura, responsabile e competitiva, capace di sostenere la crescita delle imprese italiane.

Il programma dell’evento si articolerà in tre panel tematici – Etica e società, Standard, certificazioni e nuove figure professionali, Sperimentazioni e sicurezza – per concludersi con una tavola rotonda politica dal titolo “Verso un ecosistema italiano dell’AI certificata e civica”, che offrirà una sintesi prospettica sulle politiche pubbliche necessarie a rendere l’AI uno strumento di sviluppo sostenibile e inclusivo.

L’iniziativa si configura come un momento di confronto di alto profilo politico e istituzionale, volto a rafforzare il dialogo tra decisori pubblici, imprese, mondo accademico, enti di certificazione e grandi attori tecnologici, contribuendo alla definizione di una strategia italiana sull’intelligenza artificiale in coerenza con il percorso europeo.

