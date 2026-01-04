Tajani “Sei le vittime italiane a Cras Montana, torneranno con volo di stato”

ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate”: lo ha afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il TG2 parlando dei morti accertati per l’incendio del Constellation aCras Montana, la notte di capodanno. “I feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia: tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di stato organizzato dall’Aeronautica militare” ha concluso Tajani.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).