La rete ferroviaria cinese raggiunge quota 165.000 chilometri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’operatore ferroviario nazionale cinese ha dichiarato domenica che la lunghezza totale della rete ferroviaria del Paese è aumentata da 146.300 km a 165.000 km durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

L’espansione rappresenta un incremento del 12,8% nel quinquennio, secondo la China State Railway Group Co. Ltd.

Nel periodo 2021-2025, la lunghezza delle linee ferroviarie ad alta velocità operative in Cina è aumentata del 32,98%, passando da 37.900 km a 50.400 km, rendendo il Paese sede della più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo.

Nel solo 2025, la Cina ha registrato investimenti in immobilizzazioni ferroviarie per 901,5 miliardi di yuan (circa 128,3 miliardi di dollari) e ha messo in funzione 3.109 km di nuove linee ferroviarie, di cui 2.862 km di linee ad alta velocità.

La Cina continuerà a portare avanti la costruzione della rete ferroviaria durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato l’operatore ferroviario, aggiungendo che si prevede che la lunghezza della linea ferroviaria nazionale raggiungerà i 180.000 km entro il 2030, di cui circa 60.000 km ad alta velocità.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).