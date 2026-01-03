Chivu “Bologna ha messo in difficoltà chiunque, Scudetto? Tutte in corsa”

MILANO (ITALPRESS) –in una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. In conferenza stampa Cristian Chivu ha tracciato il perimetro del momento nerazzurro, ribadendo concetti chiave come responsabilità, crescita continua e forza del gruppo. “he negli ultimi anni ha messo in difficoltà chiunque. Hanno un’identità chiara, intensità e gamba”, ha spiegato il tecnico, riconoscendo il valore dell’avversario ma senza spostare il focus dal percorso della sua squadra. “Noi dobbiamo migliorare sempre, è il nostro credo. E’ qualcosa in cui credono anche i ragazzi, serve aggiungere sempre qualcosa in più. L’ambizione non deve mai mancare se si vuole essere competitivi”. Chivu ha poi minimizzato le pressioni esterne e il rumore mediatico proveniente dall’ambiente e dalle rivali: “Ho sempre vissuto queste cose, prima da calciatore e ora da allenatore, per me incidono poco, se non a livello mediatico. Non si deve cercare sempre la critica o le polemiche che non servono a niente ed a nessuno”.

Inevitabile anche un passaggio sul mercato, con il nome di Joao Cancelo accostato ai nerazzurri: “Preferisco parlare dei miei giocatori. Io guardo quello che ho a disposizione. Amo questo gruppo”. Grande attenzione, poi, al tema delle energie e delle rotazioni, in un calendario sempre più compresso: “Abbiamo sempre cercato di cambiare cercando energie fresche. C’è bisogno di tutti, giocare ogni tre giorni non è semplice. Abbiamo 22 giocatori di movimento in grado di scendere in campo. Bisogna trovare nelle rotazioni la forza di portare avanti i risultati”. Sul dato dei falli commessi, Chivu ha difeso l’atteggiamento della squadra, leggendolo come una manifestazione di maturità tattica: “Il senso della responsabilità e la percezione del pericolo. Bisogna saper agire e fare determinate cose. Il calcio è questo e mi fa piacere che i giocatori abbiano coraggio senza paura di fare fallo senza paura”. Infine, uno sguardo alla lotta scudetto, che resta apertissima: “Favorita? Ci sono cinque squadre in pochi punti, magari tra un mese sarà diverso. In questo momento vista la classifica tutte e cinque hanno la possibilità di arrivare fino in fondo”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).