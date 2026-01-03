Chivu “Bologna ha messo in difficoltà chiunque, Scudetto? Tutte in corsa”

Inevitabile anche un passaggio sul mercato, con il nome di Joao Cancelo accostato ai nerazzurri: “Preferisco parlare dei miei giocatori. Io guardo quello che ho a disposizione. Amo questo gruppo”. Grande attenzione, poi, al tema delle energie e delle rotazioni, in un calendario sempre più compresso: “Abbiamo sempre cercato di cambiare cercando energie fresche. C’è bisogno di tutti, giocare ogni tre giorni non è semplice. Abbiamo 22 giocatori di movimento in grado di scendere in campo. Bisogna trovare nelle rotazioni la forza di portare avanti i risultati”. Sul dato dei falli commessi, Chivu ha difeso l’atteggiamento della squadra, leggendolo come una manifestazione di maturità tattica: “Il senso della responsabilità e la percezione del pericolo. Bisogna saper agire e fare determinate cose. Il calcio è questo e mi fa piacere che i giocatori abbiano coraggio senza paura di fare fallo senza paura”. Infine, uno sguardo alla lotta scudetto, che resta apertissima: “Favorita? Ci sono cinque squadre in pochi punti, magari tra un mese sarà diverso. In questo momento vista la classifica tutte e cinque hanno la possibilità di arrivare fino in fondo”.
