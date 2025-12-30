Piano Urbanistico di Trapani, i punti fermi del Pd: “Regole moderne per la tutela del territorio e lo sviluppo sostenibile”

“Il percorso verso il nuovo Piano Urbanistico Generale di Trapani rappresenta un passaggio decisivo per il futuro della nostra città. Regole moderne che mettono al centro la tutela del territorio, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile”. Lo sottolinea il circolo del Pd di Trapani che fa presente come il Documento Preliminare del PUG non sia un semplice atto tecnico: “viene delineata una visione di città, frutto di un confronto tra istituzioni, ordini professionali, associazioni e cittadini che hanno contribuito in modo concreto alle scelte che incideranno su Trapani per i prossimi decenni”.

In questo contesto, il circolo del Partito Democratico di Trapani sottolinea di aver presentato un documento con proposte ed osservazioni strutturate, formalmente acquisito ed oggi parte integrante del Documento Preliminare. Prosegue la nota dei dem trapanesi: “Un contributo politico serio e responsabile, che nasce dall’idea che la pianificazione urbana non possa essere lasciata all’improvvisazione, ma debba fondarsi su principi chiari”.

Il PD ha ribadito alcuni punti fermi: fermare il consumo di suolo e lavorare sulla città già costruita; promuovere la rigenerazione urbana e la tutela del paesaggio; garantire equità nelle trasformazioni urbane; valorizzare la partecipazione come metodo di governo.

“Il nuovo PUG deve essere uno strumento capace di rispondere ai bisogni reali della comunità, affrontando le criticità storiche della città e costruendo opportunità di sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo. Il Partito Democratico di Trapani continuerà a dare il proprio contributo con spirito costruttivo, nella convinzione che il governo del territorio sia una scelta profondamente politica, perché riguarda il modo in cui viviamo la città, tuteliamo il nostro ambiente e immaginiamo il futuro delle prossime generazioni. Trapani ha oggi l’occasione di dotarsi di un Piano Urbanistico all’altezza delle sfide del nostro tempo. Sta a tutti noi renderla una vera opportunità”.