Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani: eletti 4 nuovi componenti

Presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani si è svolta l’assemblea straordinaria per l’elezione di 4 degli 11 componenti del C.d.A. della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani “Francesco La Grassa”. Il nuovo Cda è così costituito dagli Architetti: Salvatore Caradonna, Francesca D’amico, Bernardo Mauro Di Giorgio, Giovanna Etiopia, Massimiliano Fardella, Valeria Ingrao, Gaspare Passalacqua, Giuseppina Pizzo, Aldo Rodriqiuez, Angela Savalli, Antonio Sferlazzo. Il Presidente Gianfranco Naso e l’intero Consiglio dell’OAPPC di Trapani esprimono le più vive congratulazioni a tutti i componenti e manifestano il proprio entusiasmo nel poter lavorare in sinergia con la Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari condivisi, volti in primis alla valorizzazione della figura dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.