Partito da Birgi un aereo spia della Nato diretto in Polonia per sorvegliare lato est

Dall’aeroporto militare di Trapani Birgi è decollato un aereo spia della Nato, il Boeing E-3A Sentry (matricola LX-90448), operante con il nominativo NATO05 diretto in Polonia, attraversando Austria e Repubblica Ceca. E’ avvenuto tra venerdì e sabato. L’obiettivo è sorvegliare il fianco est della Nato proprio mentre Mosca bombardava Kiev in uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi.

L’aereo spia della Nato E-3A Sentry è uno dei principali sistemi di allerta precoce dell’Alleanza. È in grado di monitorare ampie aree di spazio aereo e coordinare le operazioni aeree in tempo reale. Partito dall’Italia durante la notte, come riportano i dati di volo disponibili sui sistemi di tracciamento aerei, e ha attraversato l’Austria e la Repubblica Ceca prima di raggiungere la Polonia. Lì ha iniziato una lunga orbita anziché tornare a sud. Questo spostamento notturno ha avuto luogo mentre le forze russe stavano conducendo una nuova ondata di raid contro Kiev, sottolineando ancora una volta lo stretto legame temporale tra l’attività offensiva russa e la strategia di sorveglianza della Nato.

Proprio nelle scorse ore avevamo detto quanto Birgi fosse uno dei punti del Piano del riarmo del Governo Meloni, anche per la scuola di addestramento F-35 che dovrà sorgere all’aeroporto militare. Fa un certo effetto sapere che da Birgi sia partito un aereo spia che si inserisce nel conflitto tra Russia e Ucraina, perchè non sappiamo quanto questo possa avere ripercussioni sul nostro Paese.