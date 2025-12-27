The Fottutissimi e il nuovo singolo “Il Velo di Maya”. Ascolta

The Fottutissimi pubblicano in queste festività natalizie il singolo “Il Velo di Maya“, l’illusione che ci intrappola in un sogno, così da farci vedere il mondo distorto ed incompleto. Lennon ha detto che “La vita è quella cosa che ti capita mentre stai facendo altri progetti” e probabilmente aveva ragione. A cercare insieme a noi il senso della giostra, il Maestro Pellegrini, sbarcato dal pianeta Zen Circus, un posto dove “Il tempo non è mai il nostro tempo, quindi è sempre il nostro tempo”. Il rock dei “The Fottutissimi” mette in atto la propria “rivoluzione”, senza orpelli e filtri, nuda e cruda, “la misura di tutte le grandi equazioni”. Schopenhauer sosteneva che il velo si crea attraverso spazio, tempo e casualità. Il tempo la misura di tutte le grandi equazioni, quello che abbiamo sempre in testa ma che non coincide mai con il momento che stiamo vivendo… “Domani è sempre nella tua testa…” cantano.

ASCOLTA IL BRANO SU SPOTIFY