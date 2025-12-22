La Polizia dona pacchi alimentari alla Comunità Serve di Gesù Povero di Trapani

Il Questore della Provincia di Trapani Giuseppe Felice Peritore, in occasione delle imminenti festività natalizie si è recato, assieme ad alcuni Funzionari ed operatori della Questura, presso la Comunità “Serve di Gesù Povero” di Trapani per confermare l’impegno della Polizia di Stato a sostegno della cittadinanza trapanese. Il Questore nell’occasione, alla presenza di Suor Maria Goretti e di alcune consorelle, nel porgere gli auguri di un Sereno Natale da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ha consegnato alcuni pacchi alimentari da donare ai più bisognosi, quale segno tangibile di vicinanza nei confronti di un ente caritatevole attivo sul territorio e impegnato nel sostegno alle persone in condizioni di fragilità.