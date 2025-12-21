Trapani: il 23 dicembre l’evento “Una via per l’arte, dove i colori si trasformano”

L’associazione culturale Nereidi annuncia l’evento “Una via per l’arte, dove i colori si trasformano”, che si terrà il 23 dicembre a Trapani, in via Torrearsa-via Torretta, con il patrocinio gratuito del Comune di Trapani. Un’iniziativa pensata per celebrare la creatività locale e trasformare la città in un percorso artistico a cielo aperto, dove arti visive, musica e performance si intrecciano in un’unica esperienza condivisa.

La serata prenderà ufficialmente il via alle ore 20 con un’esibizione di danza della scuola Black Palace – Hip Hop School, seguita dalla presentazione delle associazioni che hanno scelto di sostenere il progetto.

Nel corso dell’evento, il pubblico potrà assistere a sessioni di pittura dal vivo ed esplorare un’esposizione diffusa delle opere realizzate da artisti del territorio, tra cui Gabriella Alongi, Tieffe Collective, Sara Natale, Mika, Giuseppina Santoro, Criscrochet, Eliana Rao.

L’atmosfera sarà arricchita dagli interventi musicali di Ciccio Sbru, Gaetano La Francesca, Feelers.

A sostenere l’iniziativa saranno le associazioni: Sportivamente – Associazione Sportiva Dilettantistica, Trapani Calcio Femminile, Trapani Rugby.

Accanto a loro, i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Comune di Trapani, Anselmo Editore, Wushu Studio, Unbroken Functional Training, Wineat, Dorian Gray, Il Muretto, La Taverna dei Pazzi

Ideato e organizzato da Anna Romeo e Giorgia Anselmo, l’evento nasce dalla volontà di dare spazio agli artisti locali, creare nuove forme di aggregazione tra realtà culturali e associative del territorio e valorizzare Trapani come città d’arte, cultura e innovazione creativa.

“Una via per l’arte, dove i colori si trasformano”, nel progetto degli organizzatori, vuole essere un invito a vivere la città in modo diverso, scoprendone i talenti e costruendo comunità.